Vincenzo Montella: Milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor İtalya ile özel bir maç oynayacakları belirten A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Taktiksel bir maç olacak. Milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor ki bütün performansları ortaya koyabilelim" ifadelerini kullandı.

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İHA

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında İtalya'ya konuk olacak.

Bu müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

İtalya gibi önemli bir rakiple oynayacaklarını söyleyen Montella, "Özel bir maç. Turnuvanın son şampiyonuna karşı oynayacağız. Bizim için önemli bir test olacak. Zorluk derecesi yüksek maçları tercih etmemizin nedeni turnuvaya alışmamız için, turnuvadaki oynadığımız maçlar bu tarz olacak. O yüzden bu tarz maçları seçtik" şeklinde konuştu.

"Taktiksel bir maç olacak"

İtalya ile tempolu bir maç oynayacaklarını düşündüğünü ifade eden Montella, "Taktiksel bir maç olacak. Özellikle rakibimizin maç içerisinde taktiksel anlamdaki değişimler yapabileceğini göz önünde bulunursak takımımızın buna sahada nasıl çabuk cevaplar vereceği önemli olacak. Kimle oynarsak oynayalım, cesaretli olmamız gerekiyor. Takım ruhunu tekrardan ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü son iki maçımız istediğimiz gibi geçmemişti. Milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor ki bütün performansları ortaya koyabilelim" ifadelerini kullandı.

"Bazı seçimleri yapmam gerekiyor"

Kampa gelen futbolcuların hepsinin aynı şekilde gelmediğini ifade eden Montella, "Bazıları Hakan kaptanımız gibi bütün maçları oynayarak geldi. Bazıları daha az süre alarak geldi. Bu avantaj da dezavantaj da olabilir. Bu durumda aslında avantaj olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında oynayan oyuncularımızın çoğu bazı dönemlerde az süreler aldı. Bizim yapmamız gereken doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Herkes buraya büyük motivasyonla geliyor. Büyük hayallerle geliyor. Ülkemizi temsil etmek için çok istekliler. Bu yüzden doğu dengeleri bularak devam etmemiz gerekiyor. Bazı futbolcuların birkaç gün sonra hayallerini yarıda bırakmış olacağım. İnsani olarak çok üzüleceğim belki ama görevimden dolayı da üzülmemem gerekiyor. Çünkü bazı seçimleri yapmam gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası için ana kadrosunun belli olup olmadığının sorulması üzerine Montella, "Görmem gereken bazı oyuncular var. Batıl inançlı bir insan olduğum için son listeyle ilgili fikirlerim net. Bazı futbolcuları daha fazla görmem lazım" diye cevap verdi.

Son yenilginin ardından çok motive ve istekli olduğunu vurgulayan Montella, "Çok ciddi bir şekilde performans göstermemiz gereken hazırlık maçları bunlar. İyi hazırlanmamız gerekiyor. İyi de performans ortaya koymak zorundayız. Bunun bilincinde maça çıkacağız" dedi.

"Forvetsiz oynamıyoruz"

Forvetsiz oynamadığını söyleyen Montella, "Fiziksel ve taktiksel olarak hangi futbolcular hazır, bu benim öncelikli baktığım değerdir. Forvetsiz oynuyorsunuz gibi tabirler benim hoşuma gitmiyor. Son maçlarda dört ofansif oyuncu ile oynuyoruz. O yüzden böyle demeniz hoşuma gitmiyor. 2 metre boyunda pivot diyorsanız bu bana göre değil çünkü takımın dengesi çok önemli. Bütün futbolcularımız ofansif oyuncular. Kaptanımız ofansif anlamda dünyanın önde gelen orta sahalarından aynı şekilde defansif anlamda da oynayabilen bir oyuncumuz. Forvetsiz oynamıyoruz. Ofansif yapabilmek için hızlı oyunculara ihtiyacınız vardır. En iyi forvet oyuncusu alandır. Alanı bulmak çok önemlidir" sözlerini kaydetti.

Montella, hazırlık maçlarındaki performanslar göre turnuvada oynayacakları Gürcistan maçının 11’inin şekilleneceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)