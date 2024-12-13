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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları bugün çekildi.

Milliler, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alarak; Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya-Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, rakiplerin belli olmasının ardından ise açıklamalarda bulundu.

"RAKİP FARK ETMEZ"

Zor bir kura çektiklerini söyleyen Montella, şu sözleri sarf etti:

Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan yine zor bir rakip olan Gürcistan'ı çektik. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksekli takımı olan Bulgaristan geldi. Ancak bizim hiçbir bahanemiz yok, belki iyi takımlarla oynamak oyuncuları daha çok motive eder.

"22 YIL ÇOK UZUN SÜRE"

22 yılın çok uzun bir süre olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, şu ifadeleri kullandı: