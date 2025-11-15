Vincenzo Montella: Şanssızlığımıza İspanya var grupta

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Milliler, alınan bu sonuçla birlikte adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.

"BELKİ REKOR AMA ŞANSSIZLIĞIMIZ VAR, İSPANYA"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır.

"ÖZGÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM"

Montella, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz play-offlar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Özgüvenli bir şekilde devam...

KAAN AYHAN'IN SAKATLIĞI

Kaan Ayhan'ın sakatlığı ile ilgili olarak Montella, şu sözleri sarf etti:

Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama pozitif olamıyoruz onun durumundan dolayı. O da bizi çok üzdü.

BARIŞ VE ORKUN KARARI

Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü hakkında Vincenzo Montella, şunları dedi:

Barış ve Orkun'un futbol stilleri agresif. 5 dakika bile oynatma riskine girmedim. İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum çünkü.

"ÇOK KOLAY MAÇ DEĞİLDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montellla, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay maç değildi. Bulgaristan'ını da tebrik etmek istiyorum. İkinci yarı rakibimize bir kaç pozisyon verdik, bu beni biraz üzdü. Kaan konusunda üzüldük. Kastan dolayı problem yaşadı. Durumu yarın sabah belli olur" diye konuştu.

TÜM FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

İspanya maçı ile ilgili sorulan soruya Vincenzo Montella, "Aslında sıralama konusunda grupta çok fark oluşturmayacak maç ama bizim için çok önemli. Bugün o maç için futbolcularımızı koruduk. Sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, rekabet yüzdesi çok yüksek. Tüm futbolcularımıza güveniyoruz" cevabını verdi.

"BURSA'DA İNANILMAZ BİR TUTKU YAŞADIK"

Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor performansı ve Bursa seyircisinin coşkusu ile ilgili soruyu ise Vincenzo Montella, "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Bu bizi açıkçası duygulandırdı. İtalyan bir arkadaşım geldi. Hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi. Kerem takımı inanılmaz ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı şekilde onun peşinden gidiyor. Bizim için ne kadar önemli futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok. Barış, Orkun gibi futbolcu korumak aklımdaydı. Mart ayında tam kadro gitmek istiyoruz. Bunun için gerekli kararları vererek, bu kadro ile çıktık" şeklinde cevapladı.

"AKILLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Sarı kart cezaları ile ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Akıllı olmamız gerekiyor. Sınırdakileri biliyoruz. Hepsini korumamız ve mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Tüm futbolcularımıza güveniyorum. Kimi oyuna sokarsak sokalım hırslı bir şekilde oynayacaklardır. Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi. Bir ağrı hissetti. Kendisini sakatlıklardan korumamız gerekiyor. Kaan da aynı şekilde. Kimi koyarsak koyalım, hırslı olacaklardır" diye konuştu.

"ÇOK KARŞILAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Play-Off'ta İtalya'nın muhtemel rakiplerden olduğunun hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yüzde olarak çok düşük. Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz. Kendi ülkem olduğu için değil, şartlar buna el vermiyor" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görevlerini her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını hatırlatan Vincenzo Montella, "Takım ruhunu hiç bir zaman esirgemeyen bir takım var. Öncelikle normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.