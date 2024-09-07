Vincenzo Montella: Takımı 10 kişi daha çok beğendim Galler maçı sonrası konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak" dedi.

Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında A Milli Takım, Galler ile golsüz berabere kaldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından konuştu.

"10 KİŞİ KALINCA DAHA ÇOK BEĞENDİM TAKIMI"

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

HAKAN ÇALHANOĞLU

"Kendisi sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük. İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da yarın değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."

"SOL BEKTE BİRAZ EKSİĞİMİZ VAR"

"O pozisyonda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Emir'in stoper olduğunu biliyoruz ama bu maçlık bu şekilde ihtiyacımız vardı. Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Gelecekte de çok yararlı bir futbolcu olacağına inanıyorum."

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