Vincenzo Montella: Türk bayrağını yüreğimizde hissediyoruz

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.

A Milli Futbol Takımımız, Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler ile karşılaştı.

B Ligi 4. Grup'ta beşinci hafta mücadelesi, Kayseri Stadyumu’nda oynandı.

İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yönettiği karşılaşmada iki takım da gol bulamadı ve mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR DOMİNE ETTİK"

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz."

"TÜRK BAYRAĞINI YÜREĞİMİZDE HİSSETTİĞİMİZİN BİR GÖSTERGESİ"

"Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk. Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu."

"HERHANGİ BİR BAHANEYE GEREK YOK"

"Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"BÖYLE BİR PERFORMANS GÖRMEK BENİ GURURLANDIRIYOR"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, muazzam bir performans gösterdiklerini belirterek, "Kaleye 25 tane şutumuz var, rakibin 4 şutu var. Böyle bir performans göstermek beni gururlandırıyor. Soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu görünce mutlu oluyorum. İleride böyle devam edeceğiz" diye konuştu..

Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyundan alınmasına ilişkin konuşan Montella, "Hakan'ı sahadan almak çok zor. Dünyada herhangi bir takıma koyun çıkarmak istemezsiniz. Domine eden bir futbolcu. Sahada ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"NEGATİFLİĞE YER VERMİYORUZ"

Montello, beraberliğin değerli olabileceğini düşündüklerini vurgulayarak, "Negatifliğe yer vermiyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı avantajımız var. A ligine çıkmak gibi hedefimiz var. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU SORUMLULUĞU ALDIĞI İÇİN KENDİSİNİ KUTLUYORUM"

Vincenzo Montello, Kerem'in kaçırdığı penaltının sorulmasına üzerine şöyle dedi: