Vincenzo Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum EURO2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 yenerek organizasyona katılmayı garantileyen Türkiye'de teknik direktör Vincenzo Montella maçın ardından "Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum" dedi.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek dev şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Mücadelenin 21. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle Milli Takım öne geçmişti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Cenk Özkacar'ın ortasında Yunus Akgün mükemmel bir şutla Milli Takım'ı yeniden öne geçirdi. 82. dakikada Samet Akaydin'in ortasında Cenk Tosun farkı 2'ye çıkardı.

88'de Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine bıraktığı pasta Kerem Aktürkoğlu farkı 3'e çıkardı. Cenk Tosun, 90+2'de attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-0.

"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum"

Karşılaşmanın ardından İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Başarılı isim, sözlerine şu şekilde başladı:

Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz.

"EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz"

Montella, EURO 2024 hedefleriyle ilgili şu sözleri sarf etti: