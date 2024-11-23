Vincenzo Montella ve Ceyhun Kazancı'dan kura değerlendirmesi

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminde Macaristan ile eşleşmemize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HANGİ RAKİBİ ÇEKTİĞİMİZİN ÇOK ÖNEMİ OLMAYACAKTI"

A Ligi’nin 3’üncü sırada bitiren İskoçya, Belçika, Sırbistan ve Macaristan’ın denk kuvvette olduğunu ifade eden Ceyhun Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Tarihimizde en çok maç yaptığımız takımlardan Macaristan ile eşleştik. Onlar da gruplarında iç sahada Almanya ve Hollanda'dan puan aldılar, tek galibiyetlerini ise Bosna-Hersek'e karşı elde ettiler. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık ama biliyorsunuz resmî maçların havası daima farklı olur. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız.

"A LİGİ'NE GİDEN TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Bu seviyede mücadele eden tüm rakiplerin güçlü olduğunu belirten Vincenzo Montella, şu şekilde konuştu: