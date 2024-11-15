Vincenzo Montella'dan Roma iddialarına cevap

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında 16 Kasım Cumartesi akşamı Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

Bu müsabaka öncesinde ise A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ A LİGİ'NE ÇIKMAK"

"Yarın kazanırsanız Uluslar Ligi'nde en üst seviyeye çıkacaksınız. Bu sizin Türkiye'deki en iyi anınız mı olacak?" sorusuna Montella şu şekilde cevap verdi:

Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız.

"HERKES BURAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Deneyimli teknik adam, hakkında çıkan Roma iddialarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur.

"BİZİM BİR KİMLİĞİMİZ VAR"

Montella, sözlerine şöyle devam etti:

Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri. Ancak bunu futbolcularımız bu kadar istekli olmasaydı yapamazdık. En büyük gururum son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık. Bizim bir kimliğimiz var, beraber atak ve beraber savunma. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, her seferinde daha iyisini yapmak.

"DÜNYA KUPASI'NDAN ÖNCE ULUSLAR LİGİ HEDEFİMİZİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Dünya Kupası hedefi hakkında konuşan Montella, şu sözleri sarf etti: