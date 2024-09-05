Vincenzo Montella'dan Galler uyarısı: Gücümüzün farkında olalım A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi oyunculara uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın her fırsatta oyuncularıyla toplantı yaptığı ve 'iyi başlayalım' vurgusu yaptığı öğrenildi.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Galler ile tarihimizde yaptığımız 9 maçta 3 galibiyet aldığımızı hatırlatan İtalyan teknik adam, "Siz de biliyorsunuz ki milli maçlar çok farklı duygularla oynanıyor. Rakibimiz ile 9 maça çıkıp 3 galibiyet almışız. Özellikle deplasmanda hiç galibiyetimizin olmaması bizim için önemli bir detay. Bunu bozmak bizim elimizde. Ben size güveniyorum. Çıkıp ilk zaferimize ulaşacağız." dediği bildirildi.

"EN HAZIR OLAN OYNAYACAK"

İlk 11'e karar verdiğini de belirten Montella şöyle konuştu: