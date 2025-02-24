Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Montella, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız daha çok gol atmaya başlamalı." ifadelerini kullandı.

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta da Montella'nın 19 yaşındaki futbolcu için bu sözlerine katıldı. İtalyan teknik adam, "Montella'ya katılıyorum." dedi.

"KIZIMIN KENAN GİBİ BİRİSİYLE EVLENMESİNİ İSTERİM"

Kenan Yıldız'ın yeteneğinden ve karakterinden övgüyle bahseden Montella, "Kenan Yıldız, futbola odaklanmış durumda. Sadece temiz bir yüzü değil, aynı zamanda temiz bir ruhu var ve çok çalışıyor. Ben bir kız babasıyım ve gelecekte kızımın böyle bir çocukla evlenmesini isterim." sözlerini sarf etti.

Juventus'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.