Vincenzo Montella'dan merak edilen forvet sorusuna cevap

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 1-0 kazandı.

MONTELLA'DAN SANTRFOR SORUSUNA CEVAP

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Milli Takım bir forvet sorunu yaşıyor mu?" sorusunun ardından, "Bu soruyu özlemiştim. Bir senedir bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bizim takımımızda her futbolcu gole gidebiliyor. Öyle bir sorunum yok benim yeter ki gol atalım ve kazanalım." yanıtını verdi.

"FARK ETTİNİZ Mİ" DEYİP ÖRNEK VERDİ

Montella, daha önce de İzlanda galibiyetinin ardından, forvet konusunda, "Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem, son 10 dakikayı forvet olarak oynadı ve kendi gücünü kullanarak 3. golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı. Çok önemli bir maçımızda da Barış da forvet oynadı. Hırvatistan maçında forvet oynadı ve gol attı. Gol, goldür. Nereden attığınız önemli değil, önemli olan gol atmak." sözlerini sarf etmişti.

İtalyan hocanın diğer açıklamaları şu şekilde:

Olgunluk testi oldu bizim için. "Neden diye sorarsanız, ilk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Maçın başından sonuna kadar takımı çok beğendim. Maçı kazanmasını bildik, bu çok önemli. 29 tane şutumuz var, bu bir rekor. Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takımı biziz.

"HER SEFERİNDE SÖYLEDİĞİM BİR CÜMLE VAR"

Maçtan önceki toplantıda aceleci olmamamız gerektiğine dair konuşma yaptım. Her seferinde söylediğim bir cümle var, "70'ten sonra bu tarz maçlar farklı oluyor." Orayı iyi oynadığımız için mutluyum, oyuncuları tebrik ettim.

DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

Ben çok memnunum böyle bir şey olduğu için. Kadronuzun böyle olması memnuniyet veriyor. Gerçekten memnunum böyle bir şey olduğu için.

ROTASYON CEVABI

3 günde bir oynadığınızda oyuncuların hepsi fiziksel enerjilerini toplayamıyor. Galler maçından sonra 5 oyuncu değiştirdik. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız. Gelecekte de umarım 4 günde bir oynanır bu tarz maçlar, çok büyük fark yaratacaktır.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Çok zorlu olacağını bekliyorduk. Güzel bir galibiyet almak bizi sevindiriyor. Rakibimiz iyi kapanan bir takımdı. Ona rağmen 29 şut attık. Daha erken gol atabilirdik. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Domine ettiğimizi düşünüyorum. 70'ten sonra da domine ederek kazanmasını bildik, o yüzden tebrik ediyorum futbolcularımızı.

"KALİTEYİ ARTIRABİLİRİZ"