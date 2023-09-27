Vincenzo Montella'dan Türkçe açıklaması: Kusura bakmayın Milli takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında Türkçe konuşamadığı için özür diledi.

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi.

Deneyimli teknik adam da törende açıklamalarda bulundu.

Tercümanla iletişim kurmasından dolayı rahatsız olduğunu belirten İtalyan hoca, "Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim." dedi.

"Bu ülkede çalıştığım için mutluyum"

Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz. TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum.

"Bu kültüre alışığım"

"2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar...

"Eleştirenler olacak"

Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım.

"Futbol kulübünü temsil etmiyorum"

Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim.

"Aile olmalıyız"

"Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız.

"Milli formayı giymek prestijdir"