Vincenzo Montella'ya 14 farklı futbolcudan destek

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Takım'ın coşkulu futbolu alkış topladı. Ancak yakalanan çok sayıda fırsata rağmen sadece tek gol atılabilmesi 9 numara eksikliğine bağlandı.

29 şut denemesinde bulunup 9'unda isabet sağlayan ve en çok şut çektiği karşılaşmalardan birini oynayan Türkiye'de teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele sonrası "Forvet sorunumuz yok, bizde herkes golcü" dedi. İtalyan hocanın sözlerini, atılan gollerin dağılımı destekler nitelikte.

İRFAN CAN GİRDİKTEN 7 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Montella ile 11'i resmi olmak üzere 16 maça çıkan kırmızılı-beyazlı ekipte atılan 23 gol, 14 farklı futbolcudan geldi.

Türkiye'de son olarak İrfan Can Kahveci, 62. dakikada oyuna girip 7 dakika sonra gol atarken, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Ferdi Kadıoğlu, Cenk Tosun, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Arda Güler gol sevinci yaşayan diğer isimler.

TARİHE GEÇTİ

Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu (Karadağ: 1-0, İzlanda: 3-1, Letonya: 4-0).

SANTRFORSUZ FUTBOL

A Milli takım'da teknik direktör Vincenzo Montella tarafından uzun süredir ileri uçta santrfor olarak oynatılan Barış Alper Yılmaz, bir türlü bu pozisyona alışamadı.

Son 7 maçın 6'sında santrfor, birinde ise sağ kanat olarak maça başlayan milli oyuncu, hiç gol katkısı veremedi. 7 maçta gol atamayan 24 yaşındaki futbolcunun asisti de bulunmuyor.

Barış Alper, Ay-Yıldızlı formayla son golünü 10 Haziran'da Polonya'ya 2-1 kaybedilen dostluk maçında kaydetmişti.