VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nantes kentinde yapılan şampiyonanın son gününde kadınlarda 200 metrede Muhsine Gezer ve yüksek atlamada Fatma Damla Altın gümüş madalya, erkeklerde ise 3 bin metrede Oğuz Türker bronz madalya elde etti.

KADIN MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Bu sonuçla Türkiye şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu-Video

Kadın Milli Takımı ise topladığı 32 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Şampiyonada Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi.

"İSTİKLAL MARŞIMIZIN 100. YILINDA ŞAMPİYON OLDUK"

Milli takımın kafile başkanı Ensar Kurt, yaptığı açıklamada, şampiyonada altı kez İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, "Ne mutlu bize ki İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yüzüncü yılında Fransa'da bunu başardık. Özel sporcularımız madalyalarını kahraman şehitlerimize armağan ettiler ve şehitlerimizi asker selamı ile andılar. Özel sporcularımız şampiyonada 13 madalya kazanarak da bir rekora imza attılar. Bu başarıya destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na , Spor Genel Müdürü Mehmet Baylan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.