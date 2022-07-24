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    VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'den 24 madalya

    Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.
    • 24.07.2022 - 23:32
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:47
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    VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'den 24 madalya

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden para yüzme ve para masa tenis sporcuları 5 altın, 6 gümüş, 13 bronz madalya kazandı.

    "Avrupa'da madalyaları topladık"

    AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Avrupa’da madalyaları topladık." dedi.

    VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin aldığı 24 madalyayla "tarihi başarı" elde ettiğini kaydeden Aydın, "Özel sporcularımız aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri performansla 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdi." ifadelerini kullandı.

    VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları nda Türkiye den 24 madalya #1


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