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    Wijnaldum: Türkiye'ye dur diyebiliriz

    Wijnaldum: Türkiye'ye dur diyebiliriz

    Salı günü A Milli Takım'la karşılaşacak olan Hollanda'da Wijnaldum, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 09:42
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    Hollanda Milli Takımının kaptanı Georginio Wijnaldum, Karadağ'ı 4-0 yendikleri maçın sonrasında A Milli Takımımız ile Salı günü oynayacakları maça değindi.

    A Milli Takımımızı yenmek için motive olduklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "Karadağ karşısında 2. yarıda oynadığımız oyun, Türkler karşısında ne yapmamız gerektiğini gösterdi.

    Wijnaldum: Türkiye ye dur diyebiliriz #1

    “KADERİMİZ KENDİ ELİMİZDE”

    Salı günü Amsterdam'da bunu yapmalıyız. Rakibimize dur deyip, büyük bir adım atmak elimizde. Türkiye'nin Karadağ karşısındaki puan kaybı sonrasında kaderimiz kendi elimizde" dedi.

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerindeki 6. maçında Hollanda ile 7 Eylül Salı günü 21:45'te deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

    Wijnaldum: Türkiye ye dur diyebiliriz #2

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