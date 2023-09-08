Yamal tarihe geçti, İspanya Gürcistan'a fark attı EURO 2024 Elemeleri A Grubu maçında İspanya deplasmanda Gürcistan'ı 7-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada 16 yaşındaki Lamine Yamal, tarihe geçmeyi başardı.

ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaştı. 8 golün atıldığı bu karşılaşmada kazanan 7-1'lik skorla konuk ekip İspanya oldu.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan maçta İspanya'ya getiren golleri; 22, 40 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 27. dakikada Keverkvelia(k.k.), 38. daikada Dani Olmo, 68. dakikada Nico Williams ve 74. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Gürcistan'un tek golü ise 49. dakikada Chakvetadze'den geldi.

Yamal tarihe geçti

Lamine Yamal, 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.

Fileleri de havalandıran Yamal, milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.

İspanya 6 puana yükseldi

Konuk takım İspanya bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Gürcistan ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İspanya, Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Gürcistan ise Norveç ile deplasmanda karşılaşacak.