Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı Malatya'da antrenman yaptığı sırada yılan tarafından ısırılan milli boksör Rabia Topuz, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren milli sporcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Genç milli boksör Rabia Topuz, antrenman sırasında talihsizbir olay yaşadı.



22 yaşındaki Rabia Topuz ve beraberinde milli boksör Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile koşu yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş yılanın üzerine bastı.

Milli sporcunun durumu iyi

Bu sırada yılanın sol bacağında ısırdığı milli sporcu acı içerisinde yere düşerken, antrenör Kerem Akbaş’ın ilk müdahalesinin ardından Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren milli sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)