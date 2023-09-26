Yılmaz Vural'dan Vincenzo Montella sözleri: Utanıyorum Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Başarılı teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın gelmesini yorumladı.

Sözcü'ye konuşan Yılmaz Vural, “Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF’ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum.” dedi.

"En önemli akademiyi bitirdim"

Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. ‘Getiririm yabancı biter’ diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim.

Yılmaz Vural'ın sözleri sosyal medyaya da damgasını vurdu.