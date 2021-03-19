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    Younes Belhanda milli takıma da çağrılmadı

    Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, teknik direktörü Vahid Halilhodzic tarafından Fas Milli Takımı kadrosuna da alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 16:32
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    Younes Belhanda milli takıma da çağrılmadı

    Galatasaray yönetimine zemin eleştirisi yapan Younes Belhanda, geçtiğimiz günlerde kulüpten kovulmuştu.

    Faslı futbolcuya bir kötü haber de milli takımından geldi.

    Fas Milli Takımı Teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Afrika Uluslar Kupası elemeleri öncesi aday kadroyu açıkladı.

    DIRAR VE BELHANDA YOK

    Deneyimli çalıştırıcı 24 kişilik listede Belhanda’ya yer vermedi. Fenerbahçe’den kiralık Belçika’nın Brugge takımına giden Nabil Dirar ise davet edilen isimler arasında yer aldı.

    Younes Belhanda milli takıma da çağrılmadı #1

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