Youssef En-Nesyri asist yaptı! Fas, Nijer'i yendi

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu 4. maçında Nijer ile Fas karşı karşıya geldi.
Stade d'Honneur d'Oujda'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Fas oldu.
EN-NESYRI, ASİST YAPTI
Nijer, 47. dakikada Youssouf Oumarou ile öne geçti. Fas'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Ismael Saibari attı. Fas, 90+2. dakikada Bilal El Khannous'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Youssef En-Nesyri yaptı.
EN-NESYRI VE AMRABAT FORMA GİYDİ
Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 82, Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.
FAS, PUANINI 12 YAPTI
Bu sonucun ardından Fas, 12 puana yükseldi. Nijer, 6 puanda kaldı.
Fas, gruptaki bir sonraki maçında Tanzanya'yı ağırlayacak. Nijer, evinde bu kez Eritre'yi konuk edecek.
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