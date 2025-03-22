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Youssef En-Nesyri asist yaptı! Fas, Nijer'i yendi

Youssef En-Nesyri asist yaptı! Fas, Nijer'i yendi Fas, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijer'i 2-1 mağlup etti. Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri yaptı.