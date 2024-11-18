Yunanistan'a mağlup olan Finlandiya, C Ligi'ne düştü

Haber Merkezi
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 6. hafta maçında Finlandiya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda mücadeleyi konuk ekip Yunanistan 2-0'lık skorla kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Anastasios Bakasetas ve 56. dakikada Christos Tzolis kaydetti.
FİNLANDİYA, C LİGİ'NE DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Yunanistan, 15 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.
Finlandiya ise 6 maçta 0 puanla grubu sonuncu bitirdi ve C Ligi'ne düştü.
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