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Yunanistan'a mağlup olan Finlandiya, C Ligi'ne düştü

Yunanistan'a mağlup olan Finlandiya, C Ligi'ne düştü Yunanistan'a 2-0'lık skorla mağlup olan Finlandiya, grubunu sonuncu bitirdi ve C Ligi'ne düştü.