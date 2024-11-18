Yunanistan'a mağlup olan Finlandiya, C Ligi'ne düştü
Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 6. hafta maçında Finlandiya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda mücadeleyi konuk ekip Yunanistan 2-0'lık skorla kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Anastasios Bakasetas ve 56. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

FİNLANDİYA, C LİGİ'NE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Yunanistan, 15 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.

Finlandiya ise 6 maçta 0 puanla grubu sonuncu bitirdi ve C Ligi'ne düştü.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor