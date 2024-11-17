Yunus Akgün: Birlikte başarmaya kararlıyız!

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler’i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı. Milliler, 88. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli Takım bu sonuçla puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaptı.

"BİRLİKTE BAŞARMAYA KARARLIYIZ!"

Bu maçtaki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, maç sonu şu şekilde bir paylaşım yaptı:

Bugün belki istediğimiz sonucu alamadık ama yürüyüşümüz devam ediyor. Takım ruhu ve inançla her engeli aşacağız, hedefimiz büyük, yolumuz açık ve birlikte başarmaya kararlıyız!

Yunus'un sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı.