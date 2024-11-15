Yunus Akgün'den Galler maçı değerlendirmesi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak.

Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galler ise 2'şer galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bu müsabaka öncesinde ise A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Yunus Akgün, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Milli yıldız Yunus Akgün, sözlerine şöyle başladı:

İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Yarın önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz.

"DÜNYA KUPASINI ÇOK İSTİYORUZ"

24 yaşındaki oyuncu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz.

"BU KADAR İYİ OLACAĞIMI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Galatasaraylı futbolcu, son olarak şunları dedi: