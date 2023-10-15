Yunus Akgün'den Letonya'ya harika vole golü! A Milli Takım'ın Letonya'yı konuk ettiği maçın 58. dakikasında Yunus Akgün harika bir gole imza attı.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Takım, Konya Büyükşehir Stadyumunda Letonya ile karşılaştı.

Bu maçın ikinci yarısında ise sezon başında Galatasaray'den İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün harika bir gole imza attı.

Harika bir gol attı

Mücadelenin 58. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Cenk Özkacar, sağ kanattan gelen topu tek pasla içeriye çevirdi.

Ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün harika kontrolünün ardından sol ayağıyla sert vurdu, top uzak köşeden ağlarla buluştu.

23 yaşındaki hücum oyuncusunun golü sonrasında maçın spikeri Özkan Öztürk'ün Premier Lig golü benzetmesi ise beğenileri aldı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)