Yunus Akgün'ün golü VAR kontrolü sonrasında iptal edildi! A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı maçta Yunus Akgün'ün 22. dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, Konya'da Letonya'yı konuk etti.

Bu karşılaşmanın ilk yarısında ise millilerin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Maçın 22. dakikasında sağ kanatta topla bululan Ferdi Kadıoğlu, sağ ayağıyla yerden ortaladı. Yay üzerinde topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, tek pasla Hakan Çalhanoğlu'na topu gönderdi.

VAR, ofsaytı belirledi

Ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Hakan vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı. Daha sonra savunmadan seken topu çok iyi takip eden Yunus Akgün, sağ ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.

Ancak VAR incelemesinin ardından gol, Hakan Çalhanoğlu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)