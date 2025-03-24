Yusuf Akçiçek: Daha yeni başlıyorum

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, 3-1 yendiği maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek adını A Ligi'ne yazdırdı.

Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı.

Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

"GURURLA, ADIM ADIM DEVAM!"

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, ilk milli maçına çıkmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Genç stoper, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

İçimde bitmek bilmeyen bir heyecan, bu formayla sahaya atılan ilk adım ve sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali... Bugün sahaya, sadece bir futbolcu olarak değil çocukluk hayalinin peşinde o tutkuyla yatıp kalkan, duaları kabul olan bir genç olarak çıktım. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadele ve inançla hep birlikte başardık! Bu formanın hakkını vermek, bu bayrağı sürekli üzerimde taşımak için daha yeni başlıyorum. Gururla, adım adım devam!