Yusuf Akçiçek, ilk kez milli formayı giydi

İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-1 yendiği maçın rövanşında 3-0'lık skorla mağlup eden milliler, adını A Ligi'ne yazdırdı.

Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı.

İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Müsabakaya yedek başlayan Akçiçek, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.