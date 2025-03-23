Yusuf Akçiçek, ilk kez milli formayı giydi

İHA
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-1 yendiği maçın rövanşında 3-0'lık skorla mağlup eden milliler, adını A Ligi'ne yazdırdı.
Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı.
İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Müsabakaya yedek başlayan Akçiçek, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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