Yusuf Demir'e Avusturya U21'den milli davet

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir, Avusturya U21 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Yusuf, Karadağ ve Galler ile oynanacak maçların kadrosunda yer alacak.

Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturyalı oyuncusu Yusuf Demir, Avusturya U21 Milli Takımı'nın Karadağ ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Avusturya A Milli takımında forma giymişti

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir'e milli davet geldi. 19 yaşındaki genç futbolcu, Avusturya U21 Milli Takımı'nın Karadağ ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı.

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf, daha önce 4 kez Avusturya A Milli Futbol Takımı forması da giymişti.

Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip iz bıraktı

Maçın son 13 dakikasında forma şansı bulan Yusuf Demir, 16 kez topla buluşurken, attığı 13 pas da yerini buldu. 2 şut pası veren genç yetenek, 1 kez de gol pozisyonuna girdi ve attığı şutta kaleye gitmekte olan top Kasımpaşa defansına çarparak kornere gitti.