Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi. Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.

AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçlarında 6 Eylül’de Galler’e konuk olacak, 9 Eylül’de ise İzlanda’yı İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu 2 maçın öncesinde aday kadroya bir ekleme yaptı.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Yusuf Özdemir, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.