Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda

AA & Ensonhaber
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçlarında 6 Eylül’de Galler’e konuk olacak, 9 Eylül’de ise İzlanda’yı İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu 2 maçın öncesinde aday kadroya bir ekleme yaptı.
KADROYA DAHİL EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Yusuf Özdemir, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.
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