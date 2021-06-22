Yusuf Yazıcı: Çok üzgünüz

EURO 2020’ye erken veda eden A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda elendikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

“ÇOK DAHA İYİSİ OLSUN İSTEMİŞTİK”

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getiren Yusuf, "Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı.

Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz. Olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, A grubunu puansız sonuncu tamamlayarak EURO2020’ye veda etmişti.