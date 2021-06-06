Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Yusuf Yazıcı, A Milli Takım kampında turnuva öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bireysel antrenmanlarını da aksatmayan Yazıcı, hocalarla özel program dahilinde çalışıyor.

YUSUF’UN BİREYSEL ANTRENMANI

Yazıcı’nın çalışmalarını Milli Takım hocası Murat Bel, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde genç oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.

Yazıcı şampiyon olduğu Lille’de bu sezon toplamda 42 maça çıkarken, 14 gol 5 asistlik bir performansla takımına katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı, fit görünümüyle dikkat çekti İZLE

