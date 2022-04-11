Yüzme, judo, kürek ve bilardoda genç millilerden madalya yağmuru

Yüzme, judo, kürek ve bilardo branşlarında yapılan uluslararası trunuvalarda genç sporcularımız 7'si altın 16 madalya topladı.

Türkiye'de altyapıya önem verilerek kazanılan sporcularımızın uluslararası arenada başarıları devam ediyor.

Yüzme, judo, kürek ve bilardo branşlarında dün düzenlenen turnuvalarda milli sporcularımız 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Merve Tuncel'den altın madalya

Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nın bugünkü müsabakalarında bir altın, bir gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde 8.33.32'lik derecesiyle şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Merve Tuncel, 200 metre serbest stilde ise 2.00.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Muharrem Batu Servi, 1500 metre serbest stilde 15.52.00'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonada milli yüzücülerden Batuhan Filiz de 200 metre serbest stilde 1.51.23'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu, bütün sporcuları ve antrenörlerini başarılarından ötürü tebrik etti.

Genç judoculardan biri altın 3 madalya

Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporculardan İbrahim Tataroğlu altın, Erman Gürgen ve Mertcan Kömpe bronz madalya kazandı.

Teplice kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu altın, 73 kiloda Erman Gürgen ve 81 kiloda Mertcan Kömpe bronz madalya ile podyum sevinci yaşadı.

İbrahim Tataroğlu, final müsabakasında Ukraynalı Christian Khokhlov'u altın skorda ipponla yenerek altın madalyaya ulaştı.

Erman Gürgen, bronz madalya karşılaşmasında Polonyalı Mateusz Grandys'i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Mertcan Kömpe ise bronz madalya mücadelesinde Rumen Fabian Iorga'yı altın skorda ipponla yendi.

90 kiloda Mevlüt Öztaş üçüncülük karşılaşmasında Estonyalı Jakob Vares'e; +90 kiloda Recep Ergin de yine bronz madalya müsabakasında Rumen Bogdan Petre'ye yenilerek beşinci oldu.

Milli kürekçilerden 3 altın, 2 gümüş madalya

Genç ve yıldız milli kürekçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Yarışları'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyonda yıldız erkekler iki tek kategorisinde mücadele eden Yasin Şen ve Eren Akbaş, altın madalya elde etti.

Genç erkekler dört tek kategorisinde de Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş ve Yasin Şen, altın madalya kazandı.

Genç erkekler tek çifte kategorisinde yarışan milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu da altın madalya sevinci yaşadı.

Genç erkekler iki tek kategorisinde ise milli sporcular Mert Can Çayır ve Alper Şevket Eren, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç erkekler iki çifte kategorisinde de milli sporcular Halil Kaan Köroğlu ve Ömer Faruk Şan, gümüş madalya ile podyuma çıktı.

Genç bilardoculardan Avrupa'da 2'si altın 3 madalya

Genç milli bilardocular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandı.

21 yaş altında Denizcan Akkoca ile 17 yaş altında Burak Haşhaş altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 17 yaş altında milli bilardocu Seymen Özbaş da bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu, yayınladığı mesajla milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.