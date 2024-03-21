Zeki Çelik: İlk hedefimiz gruptan çıkmak Milli futbolcu Zeki Çelik, Macaristan'la oynanacak özel maç öncesinde "Son iki turnuvada iyi sonuçlar almadık, ilk hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta 22 Mart Cuma akşamı Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde kariyerine İtalya Serie A ekibi Roma'da devam eden milli futbolcu Zeki Çelik, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Herkes EURO 2024 için bu kadroda olmak için mücadele ediyor"

Zeki, sözlerine şöyle başladı:

4 aydır milli maç oynamadık. Bütün arkadaşlarım buraya gelmekten çok keyif alıyor. Umarım güzel şeyler yaparız. Herkes birbirini özlüyor. Ben buraya gelmekten çok keyif alıyorum, ortam çok iyi. Antrenmanlarda herkes EURO 2024 için bu kadroda olmak için mücadele ediyor. Macaristan çok coşkulu bir takım ama biz de son maçlarda umut vadeden bir hava çizdik.

"EURO 2024'te oynamak benim için çok önemli"

Roma'daki günleri hakkında konuşan Zeki Çelik, şu sözleri sarf etti:

De Rossi geldiğinden beri daha mutluyum, daha fazla oynamaya başladım. EURO 2024'te oynamak benim için çok önemli, umarım daha fazla oynayıp buraya daha mutlu gelirim.

"Macaristan coşkulu ve sert oynayan bir takım"

Milli oyuncu sözlerini, şöyle bitirdi: