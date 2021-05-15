Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak

İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in EURO 2020'de forma giyemeyeceğini duyurdu.

39 yaşındaki yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, 5 yıl aradan sonra İsveç Milli Takımı'na geri dönmüştü.

EURO 2020’DE YOK

İsveç Futbol Federasyonu da, Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyeceğini resmi olarak açıkladı.

MİLLİ FORMAYLA 118 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Ibrahimovic, 17 gol ve 3 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncu milli takım formasıyla ise çıktığı 118 karşılaşmada 62 gol ve 19 asist ile oynadı.