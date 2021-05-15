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    Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak

    Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak

    İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in EURO 2020'de forma giyemeyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 16:45
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    39 yaşındaki yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, 5 yıl aradan sonra İsveç Milli Takımı'na geri dönmüştü.

    EURO 2020’DE YOK

    İsveç Futbol Federasyonu da, Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyeceğini resmi olarak açıkladı.

    Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası nda oynayamayacak #1

    MİLLİ FORMAYLA 118 MAÇA ÇIKTI

    Öte yandan bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Ibrahimovic, 17 gol ve 3 asist kaydetti.

    Tecrübeli oyuncu milli takım formasıyla ise çıktığı 118 karşılaşmada 62 gol ve 19 asist ile oynadı.

    Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası nda oynayamayacak #2

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