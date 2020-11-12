Zlatko Dalic: 3 gol yedik, memnun değilim

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçında yedikleri 3 golden memnun olmadığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi maçları öncesi Hırvatistan'la Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldi. İki takımın sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldığı maçı değerlendiren Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, dostane bir maç olduğunu söyledi.

"MEMNUN OLMADIĞIM, 3 GOL YEMEMİZ"

Dalic, “Bugün sahada 6 gol atıldı. Bundan çok memnun kaldığımı söylemeliyim, çok dostane bir maç oldu. Ama memnun olmadığım bir nokta var ki, o da 3 gol yememiz oldu.” dedi.

"KENDİ PLANIMIZA GÖRE SAHADAYDIK"

Vida’nın performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dalic, “Biz kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya koyduk. Vida bir süre oynadı, sonra değişti. Hepsini ayrı ayrı yorumlamak istemiyorum, bu durumu biz kendi içimizde değerlendireceğiz.” cevabını verirken, koronavirüs testi olan oyuncularıyla ilgili de “2 oyuncunun testleri negatif çıktı. Diğer oyuncuların da test sonuçlarını bekliyoruz. Bu doğrultuda diğer maçların kadrosu da şekillenecek.” diyerek sözlerini tamamladı.