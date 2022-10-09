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    Zlatko Dalic: Türkiye, gruptaki en zor takım

    Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemelerinde grubun en zor takımının Türkiye olduğunu söyledi.
    • 09.10.2022 - 18:34
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    Zlatko Dalic: Türkiye, gruptaki en zor takım

    Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde yer aldıkları D Grubu değerlendirmesinde, ''Türkiye, gruptaki en zor takım'' dedi.

    "Kaçındığımız takımlarla eşleşmedik"

    Kura çekiminde D Grubu'nda Türkiye, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic, kura sonuçlarından memnun olduğunu ifade ederek, "Kaçındığımız takımlarla eşleşmedik." dedi.

    Zlatko Dalic: Türkiye, gruptaki en zor takım #1

    "Türkiye, gruptaki en zor takım"

    Grubun favorisi olduklarını söyleyen Dalic, "Kurada 4. torbadan Türkiye çıktı. Türkiye, gruptaki en zor takım. Galler ile daha önce de karşılaştık. Bizi zorlayacak şey uzun yolculuklar olabilir. İyimseriz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kendimizi bırakmamalı ve rakiplerimizin analizlerini çıkarmalıyız. Özellikle bize tanıdık olmayan Letonya ve Ermenistan'a karşı." diye konuştu.

    Zlatko Dalic: Türkiye, gruptaki en zor takım #2


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