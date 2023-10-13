Zlatko Dalic: Türkiye kazanmayı hak etti A Milli Takıma mağlup olan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan sahasında A Milli Takımımızı ağırladı.

Karşılaşma Milli Takım'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

"Türkiye kazanmayı hak etti"

Zlatko Dalic yaptığı açıklamada, "Türkiye kazanmayı hak etti, bunun için onları kutluyorum. Biz kötüydük, maçın başından itibaren birçok hata yaptık, oyunumuzu bulamadık." dedi.

"Livakovic'i suçlayamam, takım iyi değildi"

Zlatko Dalic, "Tabii ki sakat oyuncularımız vardı ama bu bir bahane olmamalı. Şu anda sahip olduğumuz her şeyle maksimumumu vermeliyiz ve bugün bunu yapamadık. Livakovic'i suçlayamam, takım iyi değildi" ifadelerini kullandı.