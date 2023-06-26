AA

Polonya'nın Krynica-Zdroj şehrinde devam eden 3. Oyunları'nda tekvando branşının son gününde 4 milli sporcumuz tatamiye çıktı.

Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kalan kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.

Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına altın madalyası da ekledi.

Milli tekvandocularımız Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavda altın madalya kazandı

Bir altın da 17 yaşındaki Sude Yaren'den

Günün altın madalya kazanan diğer ismi 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar oldu.

Milli sporcu sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı.

Sırp sporcuyu 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu altın madalyayı boynuna taktı.

Milli tekvandocularımız Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavda altın madalya kazandı

Emre Kutalmış Ateşli'den bronz madalya

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı.

Moldovalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan milli sporcu Büyük Britanyalı rakibine yenildi.

Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Emre Kutalmış, Norveçli ve İspanyol sporcuları yenerek bronz madalya kazandı.

Avrupa şampiyonluğu bulunan, son Dünya Şampiyonası'nda bronz kazanan Emre Kutalmış, Polonya'da da bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocularımız Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavda altın madalya kazandı

Bir diğer milli sporcu Enbiye Taha Biçer ise 87 kiloda çıktığı bronz madalya maçını kaybetti.

Tekvandoda toplam 6 madalya

Milli tekvandocularımız oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye, tekvandoda madalya sıralamasında 3. oldu.