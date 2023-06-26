Milli tekvandocularımız Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavda altın madalya kazandı 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. Milli tekvandocularımız toplamda ise 6 madalya elde etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Polonya'nın Krynica-Zdroj şehrinde devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde 4 milli sporcumuz tatamiye çıktı. Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kalan kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi. Bir altın da 17 yaşındaki Sude Yaren'den Günün altın madalya kazanan diğer ismi 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar oldu. Milli sporcu sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu altın madalyayı boynuna taktı. Emre Kutalmış Ateşli'den bronz madalya Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı. Moldovalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan milli sporcu Büyük Britanyalı rakibine yenildi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Emre Kutalmış, Norveçli ve İspanyol sporcuları yenerek bronz madalya kazandı. Avrupa şampiyonluğu bulunan, son Dünya Şampiyonası'nda bronz kazanan Emre Kutalmış, Polonya'da da bronz madalya elde etti. Bir diğer milli sporcu Enbiye Taha Biçer ise 87 kiloda çıktığı bronz madalya maçını kaybetti. Tekvandoda toplam 6 madalya Milli tekvandocularımız oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, tekvandoda madalya sıralamasında 3. oldu.