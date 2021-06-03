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    Milliler, Moldova karşısında zorlanmadı

    Milliler, Moldova karşısında zorlanmadı

    A Milli Takım, son hazırlık karşılaşmasında Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlıların golleri Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den geldi.
    • AA
    • 03.06.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 21:56
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    A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geldi.

    Milliler, Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

    GOLLER BURAK VE CENGİZ'DEN

    A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

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    SIRADAKİ RAKİP İTALYA

    EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı.

    Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

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