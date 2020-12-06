İngiltere Championship'te Derby County ile Milwall karşı karşıya geldi. Maç önce ırkçılığı diz çökerek protesto eden futbolculara tepki gösterildi. Colin Kazım’ın yumruklu protestosu dikkat çekti.

ABD'de yaz aylarında polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd olayının ardından tüm dünyada ırkçılık konusu bir kez daha tartışmaya açılmış ve başta Avrupa olmak üzere ırkçılığın yoğun şekilde görüldüğü coğrafyalarda oynanan futbol maçları öncesinde de bu duruma tepki olarak oyuncular dizlerinin üzerine çökerek "ırkçılığa hayır" demişlerdi.

Ancak Milwall-Derby County maçında skandal bir olay yaşandı.

Maça başlamadan önce iki takım oyuncularının bazıları dizlerinin üzerine çökerek bazıları ise başlarını eğerek ırkçılığa karşı kısa süreli protesto düzenledi.

Milwall - Derby County maçında ırkçılığa karşı yapılan protestoya tepki gösterildi İZLE

PROTESTOYU PROTESTO ETTİLER

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Colin Kazım Richards da bu oyuncular arasında yer aldı.

Ancak pandemiden sonra ilk kez statlarına kavuşan Milwall'lu taraftarlar bu durumu beğenmedi ve adeta protestoyu protesto etti.

KAZIM DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yuhalamaları duyan Colin Kazım, ardından diz çökmek yerine ayağa kalktı ve yumruğunu bu şekilde havaya kaldırdı.