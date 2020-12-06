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- Milwall-Derby County maçında ırkçılığa karşı yapılan protestoya tepki
Milwall-Derby County maçında ırkçılığa karşı yapılan protestoya tepki
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 11:28
ABD'de yaz aylarında polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd olayının ardından tüm dünyada ırkçılık konusu bir kez daha tartışmaya açılmış ve başta Avrupa olmak üzere ırkçılığın yoğun şekilde görüldüğü coğrafyalarda oynanan futbol maçları öncesinde de bu duruma tepki olarak oyuncular dizlerinin üzerine çökerek "ırkçılığa hayır" demişlerdi.
Ancak Milwall-Derby County maçında skandal bir olay yaşandı.
Maça başlamadan önce iki takım oyuncularının bazıları dizlerinin üzerine çökerek bazıları ise başlarını eğerek ırkçılığa karşı kısa süreli protesto düzenledi.
Milwall - Derby County maçında ırkçılığa karşı yapılan protestoya tepki gösterildi İZLE
PROTESTOYU PROTESTO ETTİLER
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Colin Kazım Richards da bu oyuncular arasında yer aldı.
Ancak pandemiden sonra ilk kez statlarına kavuşan Milwall'lu taraftarlar bu durumu beğenmedi ve adeta protestoyu protesto etti.
KAZIM DA TEPKİ GÖSTERDİ
Yuhalamaları duyan Colin Kazım, ardından diz çökmek yerine ayağa kalktı ve yumruğunu bu şekilde havaya kaldırdı.