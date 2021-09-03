Bu sene Avrupa'da yarışacak olan Beşiktaş, yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i transfer etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta transferin son günlerinde sıcak saatler yaşanıyor.

Alex Teixeira, Michy Batshuayi gibi yıldızlardan sonra takviyelerine devam eden siyah beyazlı ekip Bosna Hersekli Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

KAP'a yaplan açıklamada, "Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.” denildi.

PJANİC KİMDİR

2 Nisan 1990'da, o dönem Yugoslavya'ya bağlı olan Bosna'nın Tuzla şehrinde doğdu. Süper Lig'de Pjanic'in doğduğu yılın şampiyonu Beşiktaş'tı.

Babası da futbolcu olan Fahrudin, Yugoslav 3. Ligi'nde FK Drina Zvornik forması giyiyordu.

Bosna Savaşı'nın patlak vermesinin eşiğindeyken babası Lüksemburg'da yarı profesyonel bir ekiple sözleşme imzaladı.

Bu da Pjanic ve annesinin güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmesini sağladı.

Bir Müslüman olan Miralem Pjanic, Lüksemburg milli takımının alt yaş gruplarında oynadı. Daha sonra Bosna Milli Takımı'nı seçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK MAÇINI 2009 YILINDA OYNADI

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin heyecanını yaşayacak olan Pjanic, Devler Ligi'ndeki ilk maçına 2009 yılında Barcelona'ya karşı Son 16 Turu ilk maçında çıktı.

Roma'daki takım arkadaşları topla muazzam işler yapabildiği için ona 'ressam' lakabını koydu.

5 DİL KONUŞABİLİYOR

Frikikleriyle efsane olan Lyonlu Juninho Pernambucano, kendisinden sonra gördüğü en iyi frikikçinin Pjanic olduğunu açıklamıştı.

Miralem Pjanic, Boşnakça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Lüksemburgca'yı akıcı şekilde konuşuyor.

Miralem Pjanic Beşiktaş'ta VİDEO