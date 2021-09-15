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Miralem Pjanic: İki golü de basitçe yedik

Miralem Pjanic: İki golü de basitçe yedik

Borussia Dortmund mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Miralem Pjanic, yedikleri ilk golden sonra maçtan düştüklerini ve iki golü de basitçe yediklerini söyledi.