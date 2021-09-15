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- Miralem Pjanic: İki golü de basitçe yedik
Miralem Pjanic: İki golü de basitçe yedik
Borussia Dortmund mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Miralem Pjanic, yedikleri ilk golden sonra maçtan düştüklerini ve iki golü de basitçe yediklerini söyledi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 22:12
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Beşiktaş Borussia Dortmund'u ağırladı.
Maça hızlı başlayan siyah beyazlı ekip, 20. dakika ve 45+3'de yediği gollerle ilk yarıyı 0-2 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci yarının başlamasıyla birlikte oyunda zaman zaman temposunu arttırmaya çalışsada 90+4'de Montero'nun attığı gol yeterli olmadı.
İKİ GOLÜ DE BASİTÇE YEDİK"
Maç sonu açıklamalarda bulunun orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, "Dortmund, ilk bulduğu şansı gole çevirdi ve o golden sonra biraz düştüğümüz doğru. İki golü de basitçe yediğimizi söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi, bu tarz durumlarda geri dönmesi zor bir platform" dedi.
Ayrıca Pjanic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 maçta 2 asist yaptı.