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Mustafa Muhammed Mısır'ı galibiyete taşıdı
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Libya ile karşılaşan Mısır'da, Galatasaray'ın futbolcusu Mustafa Muhammed 1 gol ve 1 asist ile takımına katkıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 01:36
- Güncelleme : 12.10.2021 - 02:33
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur F Grubu'nda Libya ile Mısır karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Mısır, 40. dakikada Fatouh, 45+4. dakikada Mustafa Muhammed ve 72. dakikada Sobhi'nin golleriyle Libya'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.
MUHAMMED TAKIMINA İKİNCİ GOLÜ GETİRDİ
Libya karşısında ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mustafa Muhamed, takımının ikinci golünü atıp bir de asist yaparak 90 dakika sahada yer aldı.
Mısır aldığı galibiyetle beraber puanını 10'a yükselterek zirvede yer aldı. Libya ise 6 puanla 2. sırada kaldı.