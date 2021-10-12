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Mustafa Muhammed Mısır'ı galibiyete taşıdı

Mustafa Muhammed Mısır'ı galibiyete taşıdı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Libya ile karşılaşan Mısır'da, Galatasaray'ın futbolcusu Mustafa Muhammed 1 gol ve 1 asist ile takımına katkıda bulundu.