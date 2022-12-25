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    Mısır’da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

    6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu tribündeki demir bariyerlerden biri çöktü. Yaşanan olayda 27 kişi yaralanırken maç da iptal edildi.
    • 25.12.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 09:59
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    Mısır’da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

    Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hassan Moustafa Spor Salonu’nda Al-Ahly ile Al Ittihad Alexandria takımlarının basketbol maçı sırasında yaşanan izdiham nedeniyle tribünler çöktü.

    Koltukların bir kısmının diğer izleyicilerin üzerine düşmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı.

    Hastaneye sevk edildiler

    Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel-Ghaffar, yaralıların vücutlarında meydana gelen çeşitli kırıklar nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve durumlarının kritik olmadığını söyledi.

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    "İzdiham yaşandı"

    Mısır Spor Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Fawzi ise, Al Ittihad Alexandria takımının yer aldığı tribünde izdiham yaşandığını ve bu nedenle çökme meydana geldiğini belirtti.

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından maç iptal edildi.

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