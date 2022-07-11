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    MKE Ankaragücü eski Manchester United'li Federico Macheda ile anlaştı

    Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, Jese transferinin ardından eski Manchester United'lı Federico Macheda'yı da kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 21:40
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    MKE Ankaragücü eski Manchester United'li Federico Macheda ile anlaştı

    TFF 1.Lig'de geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'un önünde, 1'inci sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

    Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen başkent temsilcisi, yaz döneminde yaptığı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

    Şimdiye dek Jese, Chatzigiovanis, Beridze, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm, Pedrinho ve Doğukan Kaya gibi isimleri renklerine bağlayan Ankaragücü, son olarak Federico Macheda ile anlaşmaya vardı.

    2+1 yıllığına anlaşmaya vardı

    MKE Ankaragücü, bir dönem Manchester United forması giyen forvet Federico Macheda ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

    MKE Ankaragücü eski Manchester United li Federico Macheda ile anlaştı #1

    En son Panathinaikos forması giydi

    30 yaşındaki İtalyan forvet, en son Panathinaikos forması giymişti.

    Federico Macheda'nın 2009 yılında Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçta henüz 17 yaşındayken Aston Villa ağlarına gönderdiği müthiş gol.

    Federico Macheda'nın 17 yaşındayken Aston Villa ağlarına gönderdiği müthiş gol İZLE


    MKE Ankaragücü eski Manchester United li Federico Macheda ile anlaştı #2


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