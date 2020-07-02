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Monaco, Onyekuru'yu geri çağırdı
Galatasaray'ın kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağrıldı.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 19:06
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligleri tamamlayan Fransa'nın önemli ekiplerinden AS Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takıma geri çağırdı.
GALATASARAY, ONYEKURU'NUN KALAN MAÇLARDA OYNAMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı.
İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.