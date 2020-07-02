Dolar
6.8516
0.0671%
Euro
7.6995
-0.0817%
Altın
1775.98
0.3236%
Borsa
116907.77
1.3812%
G. Altın
391.077
0.2959%
Bitcoin
62034.44
-2.3631%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Monaco, Onyekuru'yu geri çağırdı

    Galatasaray'ın kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 19:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Monaco, Onyekuru'yu geri çağırdı #1

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligleri tamamlayan Fransa'nın önemli ekiplerinden AS Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takıma geri çağırdı.

    GALATASARAY, ONYEKURU'NUN KALAN MAÇLARDA OYNAMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

    Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı.

    İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.

    Monaco, Onyekuru'yu geri çağırdı #2

    Görüş Bildir