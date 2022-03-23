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2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 11:46
Dünya'nın en çok izlenen organizasyonu olan Formula, bu sene yine nefes kesen anlara sahne olacak.
Birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağı Formula 1'den Rusya ayağı çıkarıldı. RUsya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra bu yaptırım hayata geçirildi.
Rusya'ya yapılan yaptırımlar artmaya devam ederken, Formula ise Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.
Bu yarışları izlemek isteyenler Formula 1'in takvimini öğrenmek için, "2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, 2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu? İşte yanıtı...
FORMULA 1 TAKVİMİ
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu Formula 1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak.
Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
20 Mart:
Bahreyn Grand Prix
27 Mart:
Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan:
Avustralya Grand Prix
24 Nisan:
Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs:
Miami Grand Prix
22 Mayıs:
İspanya Grand Prix
29 Mayıs:
Monaco Grand Prix
12 Haziran:
Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran:
Kanada Grand Prix
3 Temmuz:
Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz:
Avusturya Grand Prix
24 Temmuz:
Fransa Grand Prix
31 Temmuz:
Macaristan Grand Prix
28 Ağustos:
Belçika Grand Prix
4 Eylül:
Hollanda Grand Prix
11 Eylül:
İtalya Grand Prix
2Ekim:
Singapur Grand Prix
9 Ekim:
Japonya Grand Prix
23 Ekim:
ABD Grand Prix
30 Ekim:
Meksika Grand Prix 13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım:
Abu Dabi Grand Prix