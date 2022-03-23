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    2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?

    2022 sezonu Formula 1 Dünya Şampiyonası, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Bu kapsamda takvimi merak edenler, "2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:46
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    2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?

    Dünya'nın en çok izlenen organizasyonu olan Formula, bu sene yine nefes kesen anlara sahne olacak.

    Birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağı Formula 1'den Rusya ayağı çıkarıldı. RUsya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra bu yaptırım hayata geçirildi.

    Rusya'ya yapılan yaptırımlar artmaya devam ederken, Formula ise Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

    Bu yarışları izlemek isteyenler Formula 1'in takvimini öğrenmek için, "2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, 2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu? İşte yanıtı...

    FORMULA 1 TAKVİMİ

    Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu Formula 1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak.

    Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

    20 Mart:

    Bahreyn Grand Prix

    27 Mart:

    Suudi Arabistan Grand Prix

    10 Nisan:

    Avustralya Grand Prix

    24 Nisan:

    Emilia Romagna Grand Prix

    8 Mayıs:

    Miami Grand Prix

    22 Mayıs:

    İspanya Grand Prix

    29 Mayıs:

    Monaco Grand Prix

    12 Haziran:

    Azerbaycan Grand Prix

    19 Haziran:

    Kanada Grand Prix

    3 Temmuz:

    Büyük Britanya Grand Prix

    10 Temmuz:

    Avusturya Grand Prix

    24 Temmuz:

    Fransa Grand Prix

    31 Temmuz:

    Macaristan Grand Prix

    28 Ağustos:

    Belçika Grand Prix

    4 Eylül:

    Hollanda Grand Prix

    11 Eylül:

    İtalya Grand Prix

    2Ekim:

    Singapur Grand Prix

    9 Ekim:

    Japonya Grand Prix

    23 Ekim:

    ABD Grand Prix

    30 Ekim:

    Meksika Grand Prix 13 Kasım: Brezilya Grand Prix

    20 Kasım:

    Abu Dabi Grand Prix

    2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu? #1


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