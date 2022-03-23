2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?

2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?

2022 sezonu Formula 1 Dünya Şampiyonası, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Bu kapsamda takvimi merak edenler, "2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Dünya'nın en çok izlenen organizasyonu olan Formula, bu sene yine nefes kesen anlara sahne olacak.

Birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağı Formula 1'den Rusya ayağı çıkarıldı. RUsya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra bu yaptırım hayata geçirildi.

Rusya'ya yapılan yaptırımlar artmaya devam ederken, Formula ise Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Bu yarışları izlemek isteyenler Formula 1'in takvimini öğrenmek için, "2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2022 Formula 1 yarışlarının takvimi belli oldu mu? İşte yanıtı...

FORMULA 1 TAKVİMİ

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu Formula 1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak.

Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

20 Mart:

Bahreyn Grand Prix

27 Mart:

Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan:

Avustralya Grand Prix

24 Nisan:

Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs:

Miami Grand Prix

22 Mayıs:

İspanya Grand Prix

29 Mayıs:

Monaco Grand Prix

12 Haziran:

Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran:

Kanada Grand Prix

3 Temmuz:

Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz:

Avusturya Grand Prix

24 Temmuz:

Fransa Grand Prix

31 Temmuz:

Macaristan Grand Prix

28 Ağustos:

Belçika Grand Prix

4 Eylül:

Hollanda Grand Prix

11 Eylül:

İtalya Grand Prix

2Ekim:

Singapur Grand Prix

9 Ekim:

Japonya Grand Prix

23 Ekim:

ABD Grand Prix

30 Ekim:

Meksika Grand Prix 13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım:

Abu Dabi Grand Prix