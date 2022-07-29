Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de heyecan Macaristan Grand Prix'si ile devam ediyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenlenecek.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları 30 Temmuz günü TSİ 17.00, yarış ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 233 puan Charles Leclerc (Monako): 170 Sergio Perez (Meksika): 163 Carlos Sainz (İspanya): 144 George Russell (Büyük Britanya): 143

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