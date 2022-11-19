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    Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

    Formula 1'de gerçekleşen sıralama turlarında pole pozisyonunu şampiyonluğunu önceden garantileyen Max Verstappen elde etti.
    • 19.11.2022 - 19:27
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    Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

    Verstappen ilk sıradan başlayacak

    Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 23.824 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

    Abu Dabi Grand Prix sinde pole pozisyonu Max Verstappen in #1

    Perez ikinci, Leclerc üçüncü sırayı aldı

    Hollandalı pilotun 0.228 saniye arkasında takım arkadaşı Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti. Sezonun 58 turluk son yarışı, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

    Abu Dabi Grand Prix sinde pole pozisyonu Max Verstappen in #2

    Abu Dabi Grand Prix sinde pole pozisyonu Max Verstappen in #3


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